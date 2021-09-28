"Шахтар" - "Інтер": Де Дзербі викреслив Коноплянку зі складу на матч ЛЧ

Про це повідомляє "Шахтар" у twitter.

Коноплянка не потрапив у заявку на матч Ліги чемпіонів, який відбудеться сьогодні у Києві на НСК "Олімпійський" та розпочнеться о 19:45. Напередодні гри український вінгер займався за індивідуальною програмою, але так і не отримав шанс від головного тренера "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

У нинішньому сезоні Євген Коноплянка зіграв за "Шахтар" лише 2 матчі.

Заявка "Шахтаря" на матч з "Інтером"

Воротарі: Шевченко, П'ятов, Трубін;

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар;

Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрік, Судаков, Педріньйо;

Нападники: Траоре, Сікан.

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Інтер".



15 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" в Тирасполі.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що його команда поступилася молдовському "Шерифу" в Лізі чемпіонів, бо їй не пощастило.

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