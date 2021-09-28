"Шахтар" - "Інтер": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
Сьогодні, 28 вересня, донецький "Шахтар" зіграє проти міланського "Інтера" у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після 1-го туру групи D очолив молдавський "Шериф". Слідом йде мадридський "Реал", в обох команд по 3 бали. "Інтер" та "Шахтар" ділять в таблиці 3-4 місце. У них по 0 набраних пунктів.
У 2-му турі ЛЧ "Шахтар" зустрінеться з "Інтером". Матч відбудеться сьогодні 28 вересня. На "Реал" чекає поєдинок проти "Шерифа" Юрія Вернидуба.
Ліга чемпіонів
2-й тур
28 вересня
"Шахтар" - "Інтер"
Київ, стадіон НСК "Олімпійський"
Початок о 19:45
Пряма трансляція на Megogo
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Інтер"
- 15 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" в Тирасполі.
- Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що його команда програла молдовському "Шерифу" в Лізі чемпіонів, бо їй не пощастило.
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