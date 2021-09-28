"Шахтар" - "Інтер": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Після 1-го туру групи D очолив молдавський "Шериф". Слідом йде мадридський "Реал", в обох команд по 3 бали. "Інтер" та "Шахтар" ділять в таблиці 3-4 місце. У них по 0 набраних пунктів.



У 2-му турі ЛЧ "Шахтар" зустрінеться з "Інтером". Матч відбудеться сьогодні 28 вересня. На "Реал" чекає поєдинок проти "Шерифа" Юрія Вернидуба.



Ліга чемпіонів



2-й тур



28 вересня



"Шахтар" - "Інтер"



Київ, стадіон НСК "Олімпійський"



Початок о 19:45



Пряма трансляція на Megogo



Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Інтер"

15 вересня у 1-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" сенсаційно програв "Шерифу" в Тирасполі.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що його команда програла молдовському "Шерифу" в Лізі чемпіонів, бо їй не пощастило. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb