"Шахтар" не включив свого найкращого бомбардира у заявку на новий сезон
Нападник Жуніор Мораес не потрапив у заявку "Шахтаря" на новий чемпіонат України
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Бразильський форвард, який має українське громадянство, відсутній у списку з 30 футболістів, які потрапили в офіційну заявку клубу на новий сезон.
Жуніор Мораес ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України в складі "Шахтаря" у сезонах 2018/2019 та 2019/20. У минулому сезоні нападник зіграв 25 матчів, забив 8 голів та віддав 1 результативну передачу.
На рахунку Мораеса 11 матчів та 1 гол за збірну України. 34-річний форвард пропустив Євро-2020 через травму.
У 1-му турі чемпіонату України "Шахтар" зіграє 24 липня з "Інгульцем".
Заявка "Шахтаря" на сезон 2021/2022
Воротарі: 1. Олексій Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрій П'ятов, 81. Анатолій Трубін
Захисники: 2. Додо, 3. Вітао, 4. Сергій Кривцов, 5. Марлон, 22. Микола Матвієнко, 26. Юхим Конопля, 28. Маркіньос Сіпріано, 31. Ісмаїлі, 44. Віктор Корнієнко, 77. Валерій Бондар
Півзахисники: 6. Тарас Степаненко, 7. Майкон, 8. Маркос Антоніо, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Артем Бондаренко, 19. Манор Соломон, 20. Михайло Мудрик, 21. Алан Патрік, 25. Георгій Судаков, 38. Педріньйо, 70. Євген Коноплянка
Нападники: 9. Дентіньо, 23. Лассіна Траоре, 45. Даниїл Сікан, 99. Фернандо
- 20 липня повідомлялося, що "Шахтар" купує у бразильського "Інтернасьонала" 17-річного захисника Вінісіуса Тобіаса.
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