"Шахтар" домовився про трансфер 17-річного футболіста збірної Бразилії

Про це повідомив бразильський журналіст Бруну Андраде у twitter.

За його інформацією, "Шахтар" заплатить за Вінісіуса Тобіаса 6 млн євро. 4,5 млн бразильці отримають негайно, а решту суми - у лютому 2022 року. Саме взимку футболісту виповниться 18 років і він зможе приєднатися до свого нового клубу.

Вінісіус Тобіас є гравцем молодіжної команди "Інтернасьонала" та юніорської збірної Бразилії, виступає на позиції правого захисника.

Цей трансфери стане для "Шахтаря" вже четвертим у нинішнє міжсезоння. Раніше команда Роберто Де Дзербі купила бразильського захисника Марлона, його співвітчизника Педрінью та форварда з Буркіна-Фасо Лассіну Траоре.



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