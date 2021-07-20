"Шахтар" домовився про трансфер 17-річного футболіста збірної Бразилії
"Шахтар" купує у бразильського "Інтернасьонала" 17-річного захисника Вінісіуса Тобіаса
Про це повідомив бразильський журналіст Бруну Андраде у twitter.
За його інформацією, "Шахтар" заплатить за Вінісіуса Тобіаса 6 млн євро. 4,5 млн бразильці отримають негайно, а решту суми - у лютому 2022 року. Саме взимку футболісту виповниться 18 років і він зможе приєднатися до свого нового клубу.
Вінісіус Тобіас є гравцем молодіжної команди "Інтернасьонала" та юніорської збірної Бразилії, виступає на позиції правого захисника.
Цей трансфери стане для "Шахтаря" вже четвертим у нинішнє міжсезоння. Раніше команда Роберто Де Дзербі купила бразильського захисника Марлона, його співвітчизника Педрінью та форварда з Буркіна-Фасо Лассіну Траоре.
- 9 червня "Шахтар" домовився із португальською "Бенфікою" про трансфер бразильського півзахисника Педрінью за 18 млн євро.
- 18 червня у "Шахтар" перейшов нападник нідерландського "Аяксу" Лассіна Траоре.
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