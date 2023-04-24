"Шахтар" оголосив про перехід футболіста з Еквадору
До "Шахтаря" перейшов півзахисник молодіжної збірної Еквадору Деніл Кастілло
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Кастілло перейшов до "Шахтаря" з клубу ЛДУ "Кіто". 19-річний опорний півзахисник уклав із донеччанами контракт на 5 років, який набуде чинності 1 липня. Сума трансферу не розголошується. За даними Transfermark вартість гравця складає 500 тис. євро.
Кастілло є гравцем молодіжної збірної Еквадору, за яку зіграв 17 матчів.
- 22 квітня у 22-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" у Києві зіграло внічию з "Шахтарем".
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