"Шахтар" оголосив заявку на матч з "Реалом" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє офіційний Twitter "Шахтаря".



Роберто Де Дзербі обрав 25 футболістів, які вирушили до Мадриду на єврокубковий матч з місцевим "Реалом".



Заявка "Шахтаря" на матч з "Реалом":



Воротарі: П'ятов, Трубін, Шевченко.



Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар.



Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрік, Алан Патрік, Судаков



Нападники: Дентіньо, Сікан, Фернандо



Після 3-х матчів групу D очолює молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал", у них теж 6 балів. В "Інтера" 3 місце і 4 пункти. "Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.



4-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 3 листопада. "Шахтар" зіграє проти "Реалу" на виїзді.

Нагадаємо, 19 жовтня, у 3-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" програв у Києві "Реалу" з рахунком 0:5.