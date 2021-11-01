"Шахтар" оголосив заявку на матч з "Реалом" у Лізі чемпіонів
Головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі визначився зі заявкою на матч з "Реалом" у Лізі чемпіонів
Про це повідомляє офіційний Twitter "Шахтаря".
Роберто Де Дзербі обрав 25 футболістів, які вирушили до Мадриду на єврокубковий матч з місцевим "Реалом".
Заявка "Шахтаря" на матч з "Реалом":
Воротарі: П'ятов, Трубін, Шевченко.
Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар.
Півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрік, Алан Патрік, Судаков
Нападники: Дентіньо, Сікан, Фернандо
Після 3-х матчів групу D очолює молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал", у них теж 6 балів. В "Інтера" 3 місце і 4 пункти. "Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.
4-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 3 листопада. "Шахтар" зіграє проти "Реалу" на виїзді.
- Нагадаємо, 19 жовтня, у 3-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" програв у Києві "Реалу" з рахунком 0:5.
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