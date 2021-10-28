"Шахтар" підписав новий контракт з ключовим футболістом

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



Тарас Степаненко і "Шахтар" підписали новий контракт. Угода розрахована до 30 червня 2024 року. Фінансові умови не повідомляються.



32-річний Степаненко виступає за "Шахтар" з 2010 року. З того часу зіграв за "гірників" 352 офіційні матчі. Завоював 22 трофеї – 8 чемпіонств, 7 Кубків та 7 Суперкубків України.



У цьому сезоні Тарас Степаненко зіграв 17 матчів, забив 1 гол і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює опорного півзахисника у 7,5 млн євро.





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