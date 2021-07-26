"Шахтар" позбувся ексфутболіста молодіжної збірної Бразилії
Бразильський півзахисник "Шахтаря" Маркіньос Сіпріано продовжить кар'єру у швейцарському "Сьоні"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
"Шахтар" і "Сьон" підписали орендну угоду, яка розрахована до кінця сезону 2021/22. Поки не ясно, чи буде у швейцарського клубу право на викуп футболіста.
Маркіньос перейшов у "Шахтар" влітку 2018 року зі "Сан-Паулу" за 1 млн євро. За цей час зіграв 26 матчів, забив 1 гол і зробив 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 1,3 млн євро. Контракт чинний до літа 2023-го.
На рахунку Маркіньоса Сіпріано 8 матчів за молодіжну збірну Бразилії.
- 9 червня "Шахтар" домовився із португальською "Бенфікою" про трансфер бразильського півзахисника Педрінью за 18 млн євро.
- 18 червня у "Шахтар" перейшов нападник нідерландського "Аяксу" Лассіна Траоре.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.9
Купівля 26.9Продаж 27.12
-
EUR
Купівля 31.63Продаж 32.02
- Актуальне
- Важливе