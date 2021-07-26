"Шахтар" позбувся ексфутболіста молодіжної збірної Бразилії

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



"Шахтар" і "Сьон" підписали орендну угоду, яка розрахована до кінця сезону 2021/22. Поки не ясно, чи буде у швейцарського клубу право на викуп футболіста.



Маркіньос перейшов у "Шахтар" влітку 2018 року зі "Сан-Паулу" за 1 млн євро. За цей час зіграв 26 матчів, забив 1 гол і зробив 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 1,3 млн євро. Контракт чинний до літа 2023-го.



На рахунку Маркіньоса Сіпріано 8 матчів за молодіжну збірну Бразилії.

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