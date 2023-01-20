"Шахтар" прибрав російськомовну версію сайту

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У п'ятницю, 20 січня, користувачі помітили, що на офіційному сайті "Шахтаря" відсутня російськомовна версія. Ще вчора вона була доступна

Відтепер офіційний сайт "Шахтаря" доступний українською, англійською та польською мовами.

20 січня директор донецького "Шахтаря" з футболу Даріо Срна засудив діяльність ФІФА.

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