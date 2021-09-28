"Шахтар" програв "Інтеру" в юнацькій Лізі УЄФА
У 2-му турі юнацької Ліги УЄФА "Шахтар" поступився у Києві італійському "Інтеру"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На столичному стадіоні ім. Баннікова "Інтер" вийшов вперед на 31-й хвилині, коли забив Чезаре Касадеї.
"Шахтар" програв "Інтеру" 0:1 та з 3 очками опустився на другу позицію в групі D. "Інтер" з 4 пунктами захопив лідерство в турнірній таблиці.
У 3-му турі, 19 жовтня, "Шахтар" зустрінеться на своєму полі з іспанським "Реалом".
Сьогодні у 2-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" прийматиме "Інтер" на НСК "Олімпійський". Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Початок - о 19:45.
Юнацька Ліга УЄФА
2-й тур
Група D
28 вересня
"Шахтар U-19" (Україна) - "Інтер U-19" (Італія) 0:1
Гол: Касадеї, 31
- Нагадаємо, 15 вересня у 1-му турі групового раунду юнацької Ліги УЄФА "Шахтар" переміг у гостях молдовський "Шериф" з рахунком 5:0.
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