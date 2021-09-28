"Шахтар" програв "Інтеру" в юнацькій Лізі УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На столичному стадіоні ім. Баннікова "Інтер" вийшов вперед на 31-й хвилині, коли забив Чезаре Касадеї.

"Шахтар" програв "Інтеру" 0:1 та з 3 очками опустився на другу позицію в групі D. "Інтер" з 4 пунктами захопив лідерство в турнірній таблиці.

У 3-му турі, 19 жовтня, "Шахтар" зустрінеться на своєму полі з іспанським "Реалом".

Сьогодні у 2-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" прийматиме "Інтер" на НСК "Олімпійський". Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Початок - о 19:45.

Юнацька Ліга УЄФА

2-й тур

Група D

28 вересня

"Шахтар U-19" (Україна) - "Інтер U-19" (Італія) 0:1

Гол: Касадеї, 31