"Шахтар" програв "Хайдуку Спліт" в юнацькій Лізі УЄФА

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Основний час матчу, який проходив у Хорватії, завершився з рахунком 1:0 на користь "Хайдук Спліт".

У ворота донецького "Шахтаря" U-19 на 82-й хвилині гол забив Лука Вушковіч. Цікаво, що згодом 15-річний гравець отримав червону картку і залишив хорватів у меншості.

Інший представник України, львівський "Рух" U-19, свій матч проти міланського "Інтера" виграв по пенальті.

Юнацька Ліга УЄФА

1/16 фіналу

8 лютого

"Хайдук Спліт" U-19 – "Шахтар" U-19 1:0

Гол: Вушковіч, 82