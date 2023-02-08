"Шахтар" програв "Хайдуку Спліт" в юнацькій Лізі УЄФА
В 1/16 фіналу юнацької Ліги УЄФА донецький "Шахтар" поступився одноліткам з хорватського "Хайдук Спліт"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Основний час матчу, який проходив у Хорватії, завершився з рахунком 1:0 на користь "Хайдук Спліт".
У ворота донецького "Шахтаря" U-19 на 82-й хвилині гол забив Лука Вушковіч. Цікаво, що згодом 15-річний гравець отримав червону картку і залишив хорватів у меншості.
Інший представник України, львівський "Рух" U-19, свій матч проти міланського "Інтера" виграв по пенальті.
Юнацька Ліга УЄФА
1/16 фіналу
8 лютого
"Хайдук Спліт" U-19 – "Шахтар" U-19 1:0
Гол: Вушковіч, 82
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