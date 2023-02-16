"Шахтар" - "Ренн": де та коли дивитись матч українців у плей-офф Ліги Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають, що фаворитом зустрічі є французький "Ренн". На перемогу гостей дають коефіцієнт 2,21. Виграш "Шахтаря" оцінюють у 3,40. Нічия - 3,45.

На груповій стадії Ліги Європи "Ренн" змагався у групі B з турецьким "Фенербахче", кіпрським "АЕК Ларнака" та київським "Динамо". Французи посіли друге місце.

Донецький "Шахтар" розпочинав єврокубковий шлях у Лізі чемпіонів, де посів третє місце в групі з мадридським "Реалом", німецьким "Лейпцигом" та шотландським "Селтіком".

Матч-відповідь пройде 23 лютого.

Ліга Європи

1/16 фіналу

16 лютого

"Шахтар" (Україна) - "Ренн" (Франція)

Варшава, стадіон "Війська Польського"

Початок о 19:45

Трансляція - Megogo