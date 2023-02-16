"Шахтар" - "Ренн": де та коли дивитись матч українців у плей-офф Ліги Європи
Сьогодні, 16 лютого, донецький "Шахтар" зіграє проти французького "Ренна" в 1/16 фіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають, що фаворитом зустрічі є французький "Ренн". На перемогу гостей дають коефіцієнт 2,21. Виграш "Шахтаря" оцінюють у 3,40. Нічия - 3,45.
На груповій стадії Ліги Європи "Ренн" змагався у групі B з турецьким "Фенербахче", кіпрським "АЕК Ларнака" та київським "Динамо". Французи посіли друге місце.
Донецький "Шахтар" розпочинав єврокубковий шлях у Лізі чемпіонів, де посів третє місце в групі з мадридським "Реалом", німецьким "Лейпцигом" та шотландським "Селтіком".
Матч-відповідь пройде 23 лютого.
Ліга Європи
1/16 фіналу
16 лютого
"Шахтар" (Україна) - "Ренн" (Франція)
Варшава, стадіон "Війська Польського"
Початок о 19:45
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