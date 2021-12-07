"Шахтар" - "Шериф": Мораес та Коноплянка потрапили до заявки на матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє "Шахтар" у twitter.

Жуніор Мораес востаннє виходив на поле у квітня 2021 року та пропустив першу половину нинішнього сезону через травму. Євген Коноплянка не грав з серпня.

Окрім них від травм перед заключною грою Ліги чемпіонів з "Шерифом" відновилися Ісмаїлі та Фернандо.

Водночас проти команди Юрія Вернидуба не зіграють Марлон, Тарас Степаненко, Алан Патріа та Педріньо.

Матч "Шахтар" - "Шериф" відбудеться сьогодні у Києві та розпочнеться о 22:00.

Донеччани перед заключним туром ЛЧ мають 1 очко і займають останнє місце в своїй групі. Вони втратили шанси на плей-офф єврокубків і не піднімуться вище четвертої позиції. "Шериф" з 6 пунктами третій та продовжить виступи у лізі Європи. Лідирує в групі D з 12 балами іспанський "Реал", італійський "Інтер" має 10 очок та йде другим.

Заявка "Шахтаря" на матч з "Реалом":

Воротарі: Шевченко, П'ятов, Трубін

Захисники: Додо, Вітао, Кривцов, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар

Півзахисники: Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка

Нападники: Мораес, Сікан, Фернандо



Нагадаємо, 24 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв міланському "Інтеру".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb