"Шахтар" вирішив позбутися свого найкращого бомбардира
"Шахтар" не має наміру продовжувати контракт з форвардом Жуніором Мораесом
Про це повідомляє Meta-Ratings.
За інформацією видання, "Шахтар" вирішив не продовжувати контракт з Мораесом через його високі вимоги щодо зарплати. Важливе значення у рішення донецького клубу мало й те, що навесні "гірники" не гратимуть у єврокубках.
Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі у наступному сезоні розраховує на повернення основного форварда Ласіни Траоре, а доти використовуватиме у нападі
Педріньо, Фернандо та Данила Сікана.
Таким чином матч Ліги чемпіонів з молдовським "Шерифом" 7 грудня та гра чемпіонату України з "Олександрією" 11 грудня, стануть для Мораеса останніми у складі "Шахтаря", за який він виступав з 2018 року.
34-річний Жуніор Мораес є вихованцем "Сантоса". У Бразилії також грав за "Понте-Прету" та "Санту-Андре". Виступав за румунську "Глорію", болгарський ЦСКА та донецький "Металург". З 2015 до 2018 року форвард грав за "Динамо".
У 2017 році перебував у оренді у китайському "Тянцзинь Цюаньцзянь".
Жуніор Мораес ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України в складі "Шахтаря" у сезонах 2018/2019 та 2019/20.
На рахунку Мораеса 11 матчів та 1 гол за збірну України.
- Нагадаємо, 7 грудня Жуніор Мораес вперше у нинішньому сезоні потрапив до заявки "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів проти "Шерифа".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.21
Купівля 27.21Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.6Продаж 31.02
- Актуальне
- Важливе