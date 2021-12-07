"Шахтар" вирішив позбутися свого найкращого бомбардира

Про це повідомляє Meta-Ratings.

За інформацією видання, "Шахтар" вирішив не продовжувати контракт з Мораесом через його високі вимоги щодо зарплати. Важливе значення у рішення донецького клубу мало й те, що навесні "гірники" не гратимуть у єврокубках.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі у наступному сезоні розраховує на повернення основного форварда Ласіни Траоре, а доти використовуватиме у нападі

Педріньо, Фернандо та Данила Сікана.

Таким чином матч Ліги чемпіонів з молдовським "Шерифом" 7 грудня та гра чемпіонату України з "Олександрією" 11 грудня, стануть для Мораеса останніми у складі "Шахтаря", за який він виступав з 2018 року.

34-річний Жуніор Мораес є вихованцем "Сантоса". У Бразилії також грав за "Понте-Прету" та "Санту-Андре". Виступав за румунську "Глорію", болгарський ЦСКА та донецький "Металург". З 2015 до 2018 року форвард грав за "Динамо".

У 2017 році перебував у оренді у китайському "Тянцзинь Цюаньцзянь".

Жуніор Мораес ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України в складі "Шахтаря" у сезонах 2018/2019 та 2019/20.

На рахунку Мораеса 11 матчів та 1 гол за збірну України.