"Шахтар" вийшов на матч з "Фенербахче" у футболках з фото 4-річної дівчинки з Маріуполя

Про це повідомив "Шахтар" у Instagram.

В українському клубі заявили, що хочуть, аби весь світ дізнався історію чотирирічної Аліси, яка всі дні війни перебуває в бомбосховищі Маріуполя.

"Унаслідок воєнної агресії Росії на території України від 24 лютого загинули 205 дітей. Сьогоднішній матч – можливість показати через історію Аліси весь жах війни. Страждання, біль, сльози, страх українських дітей замість радості, сміху й веселощів.

Аліса хоче повернутися додому. Так само як і мільйони українських дітей. І ми віримо, що так і буде", - написали у "Шахтарі".

Зустрічі у Стамбулі завершилася перемогою "Фенербахче" 1:0.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb