"Шахтар" вийшов на матч з "Фенербахче" у футболках з фото 4-річної дівчинки з Маріуполя
"Шахтар" вийшов на благодійну гру з турецьким "Фенербахче" у футболках із зображенням чотирирічної дівчинки Аліси, яка перебуває у бомбосховищі в Маріуполі
Про це повідомив "Шахтар" у Instagram.
В українському клубі заявили, що хочуть, аби весь світ дізнався історію чотирирічної Аліси, яка всі дні війни перебуває в бомбосховищі Маріуполя.
"Унаслідок воєнної агресії Росії на території України від 24 лютого загинули 205 дітей. Сьогоднішній матч – можливість показати через історію Аліси весь жах війни. Страждання, біль, сльози, страх українських дітей замість радості, сміху й веселощів.
Аліса хоче повернутися додому. Так само як і мільйони українських дітей. І ми віримо, що так і буде", - написали у "Шахтарі".
Зустрічі у Стамбулі завершилася перемогою "Фенербахче" 1:0.
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