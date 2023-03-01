"Шахтар" замінив Мудрика вундеркіндом з Таджикистану

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Хусрав Тоіров підписав контракт зі "Шахтарем" на 5 років. Інформації про зарплату немає. Казахстанський "Атирау" отримав за півзахисника 300 тис. євро.

18-річний Тоіров – вихованець таджикистанського клубу "Локомотив-Памір". За головну команду якого дебютував у квітні 2020 року, коли йому було 15 років.

У цьому сезоні лівий півзахисник зіграв у чемпіонаті Казахстану 11 матчів, зробив 2 гольові передачі.

Тоіров є гравцем молодіжної збірної Таджикистану.