"Шахтар" купив воротаря "Ворскли" за 3 млн євро
Голкіпер полтавської "Ворскли" Дмитро Різник став гравцем донецького "Шахтаря"
Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".
Різник підписав зі "Шахтарем" контракт на 5 років. Transfermarkt повідомляє, що трансфер 24-річного голкіпера обійшовся "Шахтарю" у 3 млн євро.
"Я залишаю у Полтаві частину свого серця. Пам’ятаю всі знакові епізоди своєї кар’єри у "Ворсклі". Щиро дякую кожному, з ким мені довелося працювати. Велика повага до уболівальників, які повсякчас підтримували наш клуб і мене особисто. Слава воїнам, які боронять нашу з вами незалежність. Наша країна обов’язково переможе, повернеться до звичного ритму життя і весь український футбол!", - сказав Різник.
У поточному сезоні Дмитро Різник провів 17 матчів у яких пропустив 24 голи. 4 поєдинки гравець відстояв "на нуль". Орієнтована трансферна вартість чемпіона світу U20 складає 2 млн євро.
Різник вже приєднався до своїх нових одноклубників у Варшаві, де "Шахтар" готується до матчу Ліги Європи проти французького "Ренна". Поєдинок відбудеться 16-го лютого.
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