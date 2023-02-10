"Шахтар" купив воротаря "Ворскли" за 3 млн євро

Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".

Різник підписав зі "Шахтарем" контракт на 5 років. Transfermarkt повідомляє, що трансфер 24-річного голкіпера обійшовся "Шахтарю" у 3 млн євро.

"Я залишаю у Полтаві частину свого серця. Пам’ятаю всі знакові епізоди своєї кар’єри у "Ворсклі". Щиро дякую кожному, з ким мені довелося працювати. Велика повага до уболівальників, які повсякчас підтримували наш клуб і мене особисто. Слава воїнам, які боронять нашу з вами незалежність. Наша країна обов’язково переможе, повернеться до звичного ритму життя і весь український футбол!", - сказав Різник.

У поточному сезоні Дмитро Різник провів 17 матчів у яких пропустив 24 голи. 4 поєдинки гравець відстояв "на нуль". Орієнтована трансферна вартість чемпіона світу U20 складає 2 млн євро.

Різник вже приєднався до своїх нових одноклубників у Варшаві, де "Шахтар" готується до матчу Ліги Європи проти французького "Ренна". Поєдинок відбудеться 16-го лютого.