Про це повідомила депутатка Запорізької районної ради та журналістка Аліса Сисоєва в етері Еспресо.

"Росіяни оголосили так звану евакуацію. З 7 травня вони вивозять людей. Є повідомлення, що найбільш жвавий рух почався у Токмаку - кожні пів години курсували автобуси. У цих автобусах - лише третина була людьми, яких змушували евакуюватися, також там були переодягнені військові", - сказала вона.

Сисоєва додала, що наразі ця так звана евакуація триває.

"Щось дивне відбувається у рашистів - вони палять документи. У селищі Веселому закрився відділок "поліції" - там палили документи. Водночас тривожна ситуація з дітьми, є погрози батькам, які не хочуть вивозити дітей - їм повідомляють, що дітям не зарахують навчальний рік", - розповіла депутатка.

Вона зазначила, що є інформація щодо заяв про "евакуацію" до Бердянська та Кирилівки.

"Там є скупчення російських військових і техніки - ймовірно, вони планують прикриватися людьми як живим щитом. Деякі автобуси до цих міст не доїжджають. Наприклад, з Дніпрорудного люди опинились у РФ - наразі їх доля невідома", - підсумувала вона.