Шаран покинув пост головного тренера "Минаю"

Про це повідомив сайт закарпатського клубу.

Під час зустрічі керівництва з тренерським штабом було прийняте спільне рішення припинити співпрацю. Свої посади залишили також тренери Вадим Чернишенко, Сергій Мізін, Ігор Лучкевич та командний лікар Олег Темник.

Клуб подякував Шарану та його штабу за виконану роботу.

"Саме під керівництвом 52-річного фахівця минайцям підкорилось найвище досягнення у клубній історії – восьме місце турнірної таблиці за результатами сезону-2022/23 української Прем’єр-ліги", - йдеться в повідомленні.

Цього сезону після 14 зіграних матчів в УПЛ - у "Минаю" жодної перемоги, 6 нічиїх та 8 поразок. Команда йде останньою в таблиці. Шаран до минулого сезону в "Минаї" працював в "Олександрії".