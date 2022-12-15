Щавель на зиму. Рецепт приготування
Найпростіший і найлегший рецепт консервованого щавлю на зиму. Отже, і взимку можна буде приготувати смачного зеленого борщу. Або ж пирогів чи салатів. Ми поділимось рецептом, завдяки якому в щавлі збережуться всі поживні речовини
Інгредієнти (пропорції надані для приготування однієї порції зеленого борщу):
- 200 г щавлю
- Одна склянка води
- Половина чайної ложки солі
Рецепт приготування щавлю на зиму:
- Найкращий час для заготівлі щавлю – квітень-травень. Щавель в цей час ще молодий та соковитий
- Перебираємо листочки щавлю
- Промиваємо під проточною водою
- Кладемо наш щавель в друшляк, щоб стекла уся вода
- Нарізаємо листочки дуже дрібно
- В каструльці кип’ятимо воду
- Занурюємо в цю воду нарізане листя щавлю
- Накриваємо кришкою посуд
- На дуже маленькому вогні! пропарюємо зелень не більше чотирьох хвилин
- Стерилізуємо баночку з кришкою
- Бажано дерев'яною ложкою перемішуємо щавель (не лякайтесь, як побачите, що листя змінило колір)
- Закриваємо кришкою каструлю ще раз та залишаємо на вогні ще на дві хвилини
- Пропарений щавель закладаємо в стерилізовану банку
- Заливаємо до вершечка банку рідиною, в якій варився щавель
- Закриваємо кришкою
- Банку перевертаємо догори дном
- Накриваємо її чимось теплим
- У такому стані нехай лежить до абсолютного остигання
- Зберігайте у сухому прохолодному місці
- Взимку ви зварите відмінний, насичений вітамінами зелений борщ!
- Заготівлю в борщ додавати потрібно разом із рідиною, через цей нюанс сам борщ підсоліть трішки менше звичайного
Смачного!
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