Ще в одному ТРЦ Києва відкрили центр COVID-вакцинації

Про це повідомила Солом'янська РДА у місті Києві у Facebook.

Вакцинуватися можна щодня з 11:00 до 16:00 за записом через helsi.me (або без попереднього запису). Адреса: вулиця Вадима Гетьмана, 6.

Тим, хто не має декларації з лікарем, необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

В центрі щеплять такими препаратами: AstraZeneca, Coronavac та Pfizer.