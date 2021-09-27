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Ще в одному ТРЦ Києва відкрили центр COVID-вакцинації

27 вересня, 2021 понедiлок
11:17
Коронавірус ТРЦ COSMO Multimall

27 вересня у Києві в ТРЦ COSMO Multimall відкрили центр масової вакцинації проти коронавірусу

Про це повідомила Солом'янська РДА у місті Києві у Facebook.

Вакцинуватися можна щодня з 11:00 до 16:00 за записом через helsi.me (або без попереднього запису). Адреса: вулиця Вадима Гетьмана, 6.

Тим, хто не має декларації з лікарем, необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

В центрі щеплять такими препаратами: AstraZeneca, Coronavac та Pfizer.

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Вакцинація
Київ
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