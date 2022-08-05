Що більше нашого зерна буде на світовому ринку, то меншим буде врожай політичного хаосу в країнах Африки та Азії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський пояснив, що нашій країні важливо експортувати зерно на світовий ринок, щоб Росія не отримувала у цих країнах "врожай політичного хаосу"
Про це Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.
"З наших портів сьогодні вийшли три судна із зерном на експорт – з Одеси, з Чорноморська. Майже 60 тисяч тонн кукурудзи на борту, на яку очікують споживачі Туреччини, Британії, Ірландії. У порт Чорноморська прямує й перше з 24 лютого нове судно на завантаження. Головне зараз – постійне нарощування експорту. В цьому зацікавлені всі, але всі адекватні світові суб’єкти. Що більше нашого зерна буде на світовому ринку, то меншим буде врожай політичного хаосу в країнах передусім Африки та Азії, але не тільки там", - йдеться у зверненні.
Президент України також відзначив, що цьогоріч у Європі більший попит на імпортне продовольство.
"Європейські врожаї менші через спеку. А от український урожай зернових та олійних, найімовірніше, відповідатиме прогнозам – очікується понад 65 мільйонів тонн. Тому якщо партнери виконають свою частину зобов’язань згідно із зерновою ініціативою – безпекову частину – і не допустять нових російських провокацій щодо нашого експорту, то продовольчу кризу, яка була такою загрозливою для світу, можна буде подолати", - сказав Володимир Зеленський.
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