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Що ближче до зими, то більше буде російських намагань зробити удари потужнішими, - Зеленський

18 листопада, 2023 субота
23:12
Війна з Росією Зеленський

У суботу, 18 листопада, президент Володимир Зеленський анонсував нові кроки для посилення української ППО

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Вже готуємо нові кроки – безпекові кроки – наступних тижнів. Зокрема, це стосується посилення ППО... Я дякую всім воїнам мобільних вогневих груп, авіації наших Повітряних сил і зенітним ракетним військам. Ваша влучність, хлопці, – це буквально життя для України. Що ближче до зими, то більше буде російських намагань зробити удари потужнішими. Усім нам в Україні важливо бути ефективними на сто відсотків. Попри всі складнощі. Попри всю втому. Попри будь-які намагання послабити Україну", - сказав президент України.

Володимир Зеленський закликав українців використовувати кожну можливість, щоб посилити державу.

"Повага і слава всім, хто бʼється заради держави, усім, хто допомагає та працює, щоб Україна могла захищати й захистити незалежність. Це залежить від кожного, від кожної, хто стійкий. Від усіх, хто ефективний. Від кожного й кожної, хто може додати та додає Україні сили й перспектив. Будь ласка, використовуйте кожну можливість, щоб посилити державу", - йдеться у відео.

  • 17 листопада Володимир Зеленський відзначив роботу ППО і заявив, що географія співпраці заради повітряного щита України - дуже широка.
  • У ніч на 18 листопада ворог завдав авіаударів по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням "шахедів". ППО знищила 29 з 38 ударних БПЛА.
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