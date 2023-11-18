Що ближче до зими, то більше буде російських намагань зробити удари потужнішими, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Вже готуємо нові кроки – безпекові кроки – наступних тижнів. Зокрема, це стосується посилення ППО... Я дякую всім воїнам мобільних вогневих груп, авіації наших Повітряних сил і зенітним ракетним військам. Ваша влучність, хлопці, – це буквально життя для України. Що ближче до зими, то більше буде російських намагань зробити удари потужнішими. Усім нам в Україні важливо бути ефективними на сто відсотків. Попри всі складнощі. Попри всю втому. Попри будь-які намагання послабити Україну", - сказав президент України.

Володимир Зеленський закликав українців використовувати кожну можливість, щоб посилити державу.

"Повага і слава всім, хто бʼється заради держави, усім, хто допомагає та працює, щоб Україна могла захищати й захистити незалежність. Це залежить від кожного, від кожної, хто стійкий. Від усіх, хто ефективний. Від кожного й кожної, хто може додати та додає Україні сили й перспектив. Будь ласка, використовуйте кожну можливість, щоб посилити державу", - йдеться у відео.