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Географія співпраці заради повітряного щита для України дуже широка, - Зеленський

17 листопада, 2023 п'ятниця
02:15
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив роботу ППО і заявив, що географія співпраці заради повітряного щита України - дуже широка

Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Я хочу подякувати всім нашим захисникам неба, які щоночі й щодня на бойовому чергуванні. Дякую всім льотчикам та інженерам Повітряних сил України, усім нашим зенітникам і воїнам мобільних вогневих груп. Щоразу, коли в них є результат, це результат для всієї держави. Це порятунок для наших людей, для наших міст, для української інфраструктури", - наголошує президент України.

Володимир Зеленський подякував партнерам, які допомагають Україні посилювати ППО.

"Географія нашої співпраці заради повітряного щита для України дуже широка. Не все зараз можна розказати публічно. Але що абсолютно точно, то це те, що Україна постійно стає сильнішою. Можливості нашої ППО збільшуються. Звичайно, це ще не сто відсотків захисту. Багато роботи попереду. Такі міста, як Харків, такі регіони, як Донеччина й Запоріжжя, потребують більше систем, більше безпеки. Це завдання є в усіх наших дипломатів, у всієї нашої держави", - йдеться у зверненні.

  • Вранці 16 листопада російські окупанти запустили по території України 18 ударних БПЛА та керовану ракету Х-59. Натомість сили ППО знищили 16 дронів і ворожу ракету.
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