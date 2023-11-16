Українська ППО знищила 16 ворожих дронів і ракету Х-59
Вранці 16 листопада російські окупанти запустили по території України 18 ударних БПЛА та керовану ракету Х-59. Натомість сили ППО знищили 16 дронів і ворожу ракету
Про це повідомляють Повітряні сили.
"У ніч на 16 листопада 2023 року рашисти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ) 18-ма ударними БПЛА типу Shahed", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для знищення ворожих дронів були задіяні підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи.
Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині українська ППО знищила керовану авіаційну ракету Х-59. Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300.
- У ніч з 15 на 16 листопада російські терористи запустили ударні БПЛА з південного напрямку, на Хмельниччині вранці працювали сили ППО. Більше про атаку читайте тут.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що окупанти змінили тактику атак дронами. Так, вони випустили ворожі безпілотники зранку, а не вночі.
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