Українська ППО знищила 16 ворожих дронів і ракету Х-59

Про це повідомляють Повітряні сили.

"У ніч на 16 листопада 2023 року рашисти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ) 18-ма ударними БПЛА типу Shahed", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для знищення ворожих дронів були задіяні підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи.

Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині українська ППО знищила керовану авіаційну ракету Х-59. Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300.