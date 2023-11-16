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Росіяни змістили часові рамки: Ігнат прокоментував ранкову атаку БПЛА по Україні

16 листопада, 2023 четвер
09:13
Війна з Росією збитий "Шахед"

Російські окупанти змінили тактику атак дронами. Так, вони випустили ворожі безпілотники зранку, а не вночі

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні.

"Цього разу противник дещо змістив часові рамки завдання ударів. Маємо зараз вже о пів на 9, але тривоги ще тривають. Зазвичай в цей час ми даємо вам статистику збиття - напрямки, скільки летіло, куди й що вдалося знищити в повітряному просторі нашим Силам оборони. Цього разу близько 10 БПЛА атакували Україну", - заявив речник.

За його словами, "стандартний час" для російських атак БПЛА - з 22:00 до 3-4 ночі, і як раніше це було, удари завдавались кількома хвилями з різних напрямків.

Речник додав, що раніше загарбники завдавали ударів вдень, але такий час атак полегшував роботу українській ППО. Він наголосив, що зараз ночі трошки довші і видимість вранці залежить від погодних умов. 

  • У ніч з 15 на 16 листопада російські терористи запустили ударні БПЛА з південного напрямку, на Хмельниччині вранці працювали сили ППО. Більше про атаку читайте тут.

Україна
ППО
російська армія
безпілотник
повітряна тривога
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