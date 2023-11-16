Росіяни змістили часові рамки: Ігнат прокоментував ранкову атаку БПЛА по Україні
Російські окупанти змінили тактику атак дронами. Так, вони випустили ворожі безпілотники зранку, а не вночі
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні.
"Цього разу противник дещо змістив часові рамки завдання ударів. Маємо зараз вже о пів на 9, але тривоги ще тривають. Зазвичай в цей час ми даємо вам статистику збиття - напрямки, скільки летіло, куди й що вдалося знищити в повітряному просторі нашим Силам оборони. Цього разу близько 10 БПЛА атакували Україну", - заявив речник.
За його словами, "стандартний час" для російських атак БПЛА - з 22:00 до 3-4 ночі, і як раніше це було, удари завдавались кількома хвилями з різних напрямків.
Речник додав, що раніше загарбники завдавали ударів вдень, але такий час атак полегшував роботу українській ППО. Він наголосив, що зараз ночі трошки довші і видимість вранці залежить від погодних умов.
- У ніч з 15 на 16 листопада російські терористи запустили ударні БПЛА з південного напрямку, на Хмельниччині вранці працювали сили ППО. Більше про атаку читайте тут.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.27 Купівля 37.27Продаж 37.81
- EUR Купівля 39.88Продаж 40.87
- Актуальне
- Важливе