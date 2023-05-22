Що діється з Шевченківською премією?
Сьогодні день перепоховання Шевченка. Ані сьогодні, ані 9 березня, ані в будь-який інший день між цими датами так і не було вручено Шевченківських премій
Невже це нормально і прийнятно?
Невже всі гучні слова розчинилися в повітрі?
У час війни наша найвища національна відзнака, яка саме зараз мала б набути свого оновленого, справжнього значення, опинилася в глухій і сліпій зоні ігнорування
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У час війни наша найвища національна відзнака, яка саме зараз мала б набути свого оновленого, справжнього значення, опинилася в глухій і сліпій зоні ігнорування.
На всіх язиках все мовчить.
Існування Шевченківської премії – це справа не письменників, художників чи режисерів.
Це – справа всієї країни, і країна мала б знати, що діється з премією її найбільшого Поета.
Про автора. Данило Лубківський, український дипломат, експерт з міжнародної політики
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