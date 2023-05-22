Невже це нормально і прийнятно?

Невже всі гучні слова розчинилися в повітрі?

У час війни наша найвища національна відзнака, яка саме зараз мала б набути свого оновленого, справжнього значення, опинилася в глухій і сліпій зоні ігнорування

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У час війни наша найвища національна відзнака, яка саме зараз мала б набути свого оновленого, справжнього значення, опинилася в глухій і сліпій зоні ігнорування.

На всіх язиках все мовчить.

Існування Шевченківської премії – це справа не письменників, художників чи режисерів.

Це – справа всієї країни, і країна мала б знати, що діється з премією її найбільшого Поета.

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Про автора. Данило Лубківський, український дипломат, експерт з міжнародної політики

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