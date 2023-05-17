Катрін Деньов при відкритті Канського кінофестивалю читає Лесю Українку і зал плаче… В Україні тихо скасовують Шевченківську премію
Принаймні її обіцяли урочисто вручити 22-го травня і здається забули
Тарас Компанійченко премію не отримає від президента, хоча комітет вирішив його відзначити. Інші - теж.
Вчора на концерті "Дах дотерс" у Львові при переповненому залі Театру Заньковецької думалося: ніби усі воюємо з ворогом : влада, армія, митці, але ще і між собою, єдиним українським суспільством, яке обʼєднане цінностями, - ще не стали.
Концерт був фантастичним за талантом і енергетикою виконавиць.
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