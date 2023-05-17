Тарас Компанійченко премію не отримає від президента, хоча комітет вирішив його відзначити. Інші - теж.

Вчора на концерті "Дах дотерс" у Львові при переповненому залі Театру Заньковецької думалося: ніби усі воюємо з ворогом : влада, армія, митці, але ще і між собою, єдиним українським суспільством, яке обʼєднане цінностями, - ще не стали.

Концерт був фантастичним за талантом і енергетикою виконавиць.