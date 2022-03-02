Що робити при обстрілі: Центр протидії дезінформації оприлюднив інструкцію

Про це йдеться у дописі Центру у Telegram.



Якщо обстріл на вулиці:

лягайте на землю, накривайте голову руками, відкрийте рот - це вбереже від контузії;

знайдіть найближче укриття з боку, протилежного тому, звідки стріляють, наприклад під'їзд будинку та підземний перехід;

якщо в полі зору немає укриття просто лягайте на землю, закривши голову руками.

Якщо обстріл застав вас у транспорті, слід негайно зупинитись, відбігти від дороги і лягти на землю. Не призначені для укриття місця під транспортом (вантажівкою, автобусом, автомобілем).Якщо обстріл почався, коли Ви були у приміщенні, необхідно взяти найнеобхідніше та спуститися до укриття (підвал). Не користуйтеся ліфтом, потрібно спускатися лише сходами."Якщо ви все ж у квартирі, пам’ятайте: найміцнішими місцями житла є кути, особливо кути несучих стін", - нагадали у Центрі.