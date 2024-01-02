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Що робити, якщо спізнилися на потяг через повітряну тривогу: пояснення Укрзалізниці

2 січня, 2024 вiвторок
11:32
Суспільство Укрзалізниця потяг

Люди, які спізнилися на потяг через оголошення повітряної тривоги, можуть скористатися наступними рейсами аналогічного напрямку протягом доби

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що пасажирські, евакуаційні, медичні та інші поїзди Укрзалізниці, включно з Kyiv City Express та Dnipro City Express, під час повітряної тривоги курсують за графіком. Очікувати на рейс пасажири повинні в укриттях, а посадка та висадка має здійснюватися через підземні переходи, якщо вони є.

Якщо через тривалу повітряну тривогу пасажир не встиг на потяг, провідники та стюарди Укрзалізниці допустять його на наступні рейси аналогічного напрямку протягом доби. Для того, аби для пасажира знайшли вільні місця на таких рейсах, потрібно звернутися із запитом у месенджерах (Viber, Telegram, Facebook, Apple Messages), застосунку або за телефоном 0 800 503 111.

  • Зранку 2 січня російські окупанти підняли стратегічну авіацію задля удару по Україні. Вибухи пролунали в Києві та Харкові, є постраждалі.
Україна
Укрзалізниця
Війна з Росією
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