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OPINION

Що заважає легалізувати медичний канабіс

Сергій Фурса
29 січня, 2023 неділя
18:05
Погляд Сергій Фурса

В країні, на жаль, буде десятки тисяч ветеранів, які назавжди залишаться інвалідами. Їм буде боліти до кінця їхнього життя, яке вони присвятили Україні

Парадокс, але переконати Шольца дати Україні танки виявляється простіше, ніж нарешті легалізувати в Україні медичний канабіс.

З одного боку німці та зброя. Німці, які бояться третьої світової. Німці, у яких досі комплекс вини за Другу Світову. Німці, які думають, що винні росіянам. Німці, які нещодавно ще були найбільшими енергетичними партнерами Путіна.

І от ці німці таки дають танки, відкриваючи шлюзи для масового постачання танків в Україну. Шольц пручався, думав, збирав бюрократів, викручувався і знову думав. Але в результаті переборов сам себе, свій страх і свої комплекси й дав таки танки.

А що з іншого боку? Одні українці не дають іншим українцям позбутися болю. Свій до свого по своє, так?

Медичний канабіс легалізовано в більшості цивілізованих країн світу. Але не в Україні?

Що заважає? Стереотипи, страхи та комплекси? Так їх треба бороти. А, може, просто приватні інтереси ментовської мафії, яка воліє заробляти на нелегальному ринку навіть ставши поліцією?

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Що заважає? Стереотипи, страхи та комплекси? Так їх треба бороти. А, може, просто приватні інтереси ментовської мафії, яка воліє заробляти на нелегальному ринку навіть ставши поліцією?

І це попри війну, яка зробила тему вкрай важливою. Бо болить дуже багатьом. Бо в країні, на жаль, буде десятки тисяч ветеранів, які назавжди залишаться інвалідами. Їм буде боліти до кінця їхнього життя, яке вони присвятили Україні. І що робить країна навзаєм? Залишає їх з їхнім болем сам на сам.

Бо в країни мільйони людей будуть мати ПТРС. Мільйони. Це дуже небезпечно. І з цим треба лікуватись. Але популісти кажуть не на часі…

В країни мільйони людей будуть мати ПТРС. Мільйони. Це дуже небезпечно. І з цим треба лікуватись. Але популісти кажуть не на часі…

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Але якщо не зараз, то коли? Треба ще більше болю?

Цього вимагають ветеранські та пацієнтські організації. Але урядовий законопроєкт просто лежить. Цим питанням що, також має опікуватись Байден? Чи українці самі здатні? Чи треба збирати медичний Раймштайн?

І так. Для протоколу. Медичний канабіс — то не наркотик. Він не вставляє. Це факт. Чорт забирай.

А, може, ми зможемо самі?

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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