Щоб боронити Україну, ми маємо бути в НАТО та ЄС, і ми будемо, - Микола Княжицький в інтервʼю польським журналістам

Про це сказав народний депутат України польському журналісту Богдану Залевському в інтервʼю на інтернет-радіо RMF24.

"Те ж саме стосується і Європейського Союзу", - додав він.

Політик сказав, що Україні, як пострадянській країні, справді треба підготуватися до вступу до НАТО і ЄС, багато чого змінити, але вважає це абсолютно реальним: "Нашим громадянам не байдуже, вони хочуть бути частиною Союзу, і я вірю, що вони будуть. Законодавчі питання на нашому боці, і тепер все залежить від нас самих. Але в Україні всі розуміють, чому ми повинні це зробити".

Микола Княжицький також висловив сподівання, що обіцяна європейськими партнерами зброя надійде до України якомога швидше.

"Звісно, ​​президент Байден сказав, що має бути швидкий український контрнаступ, щонайбільше протягом двох-трьох місяців. Без танків це не обійдеться, тому я сподіваюся, що вони будуть доставлені якнайшвидше", - сказав український депутат Радіо RMF24.