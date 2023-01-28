Щоб боронити Україну, ми маємо бути в НАТО та ЄС, і ми будемо, - Микола Княжицький в інтервʼю польським журналістам
Для України немає іншого виходу. Якби наша країна раніше була в Альянсі, цієї війни не було б. Щоб захищати Україну, ми повинні бути членами НАТО і ми ними будемо
Про це сказав народний депутат України польському журналісту Богдану Залевському в інтервʼю на інтернет-радіо RMF24.
"Те ж саме стосується і Європейського Союзу", - додав він.
Політик сказав, що Україні, як пострадянській країні, справді треба підготуватися до вступу до НАТО і ЄС, багато чого змінити, але вважає це абсолютно реальним: "Нашим громадянам не байдуже, вони хочуть бути частиною Союзу, і я вірю, що вони будуть. Законодавчі питання на нашому боці, і тепер все залежить від нас самих. Але в Україні всі розуміють, чому ми повинні це зробити".
Микола Княжицький також висловив сподівання, що обіцяна європейськими партнерами зброя надійде до України якомога швидше.
"Звісно, президент Байден сказав, що має бути швидкий український контрнаступ, щонайбільше протягом двох-трьох місяців. Без танків це не обійдеться, тому я сподіваюся, що вони будуть доставлені якнайшвидше", - сказав український депутат Радіо RMF24.
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