Про це він сказав у зверненні під час Безпекового форуму в Чорногорії.

Президент зауважив, що російська влада намагається зламати принцип демократичної зміни влади в усіх країнах, які прагне захопити, не визнає результатів виборів і народних рухів, коли втрачає вплив через них. Крім того, РФ намагається влаштувати перевороти чи корумпувати політичний процес тоді, коли обирає маріонетку для представлення власних інтересів.

"Маємо жорстко цьому протидіяти. Усі держави Європи повинні демонтувати будь-які російські мережі впливу, щоб не було поширення дезінформації, корупції та злочинної політики. Для Балкан це важливо не менше, ніж для нашої частини Європи", - наголосив Володимир Зеленський.

8 жовтня президент Володимир Зеленський закликав світ подивитися на інтенсивність війни РФ проти України, щоб оцінити обсяг зброї для захисту, і забезпечити стільки озброєння, щоб РФ більше не мала бажання зруйнувати мир.

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