Про це він заявив у зверненні під час Чорногогорського безпекового форуму.

Володимир Зеленський нагадав, що РФ може заблокувати море для країни, котру хоче захопити, спалювати міста й села, влаштувати ракетний терор.

"Погляньте, якої інтенсивності війну ми зараз ведемо для свого захисту! Погляньте - і ви зможете оцінити обсяг зброї, яка може знадобитися для захисту в такій війні, якщо Росія перетворить на поле бою територію ще якоїсь іншої країни. Хай би там як це не було складно, але маємо забезпечити й зараз для України, щоб ми могли повернути мир усім своїм громадянам, і для Європи після цієї війни такий обсяг, таку потужність зброї, щоб у Росії більше ніколи не могло виникнути бажання зруйнувати мир", - наголосив він.

4 жовтня в США підтвердили надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн. Серед озброєння - HIMARS, артсистеми, боєприпаси та бронетехніка.

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