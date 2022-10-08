Маємо забезпечити для України та Європи такі потужність і обсяг зброї, щоб РФ більше не прагнула зруйнувати мир, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав світ подивитися на інтенсивність війни РФ проти України, щоб оцінити обсяг зброї для захисту
Про це він заявив у зверненні під час Чорногогорського безпекового форуму.
Володимир Зеленський нагадав, що РФ може заблокувати море для країни, котру хоче захопити, спалювати міста й села, влаштувати ракетний терор.
"Погляньте, якої інтенсивності війну ми зараз ведемо для свого захисту! Погляньте - і ви зможете оцінити обсяг зброї, яка може знадобитися для захисту в такій війні, якщо Росія перетворить на поле бою територію ще якоїсь іншої країни. Хай би там як це не було складно, але маємо забезпечити й зараз для України, щоб ми могли повернути мир усім своїм громадянам, і для Європи після цієї війни такий обсяг, таку потужність зброї, щоб у Росії більше ніколи не могло виникнути бажання зруйнувати мир", - наголосив він.
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