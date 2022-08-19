Щоб не пропустити жодної марки: Укрпошта запускає філателістичні абонементи
Колекціонери уже можуть придбати два пакети філателістичних онлайн-абонементів Укрпошти на термін п’ять місяців
Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.
Усі, хто хоче мати в своїй колекції поштові випуски Укрпошти, але не має можливості відслідковувати анонси щодо введення марок в обіг та вчасно купувати їх у відділеннях чи онлайн, зможуть придбати філателістичний онлайн-абонемент до кінця року.
Вже зараз у доступні два пакети абонементів терміном дії на 5 місяців: онлайн-абонемент "Стандарт" та "Стандарт+" з ексклюзивним альбомом для марок (клясером).
У вартість пакетів, окрім плати за обслуговування онлайн-абонементів, також включена вартість поштової продукції стартового місяця. Відтак, при оплаті онлайн-абонемента на 5 місяців необхідно сплатити і вартість поштових випусків серпня: "Вільні. Незламні. Непереможні" та "Пес Патрон", а власникам пакету "Стандарт+" і вартість клясеру.
До комплекту продукції, що щомісяця постачатиметься за онлайн-абонементом, входить марковий аркуш/поштовий блок, конверт(и) з погашенням “Перший день. Київ“, немаркований художній конверт, картка.
Щомісяця впродовж терміну дії онлайн-абонемента його власник отримуватиме на електронну пошту посилання на оплату поштової продукції, випущеної Укрпоштою у відповідні місяці. Якщо ж власник онлайн-абонемента вчасно не оплатив поштову продукцію поточного місяця, замовлення за цей місяць анулюється, при цьому кошти за обслуговування онлайн-абонемента не повертаються.
Серед переваг абонементу – можливість отримати ексклюзивний клясер "Поштові марки України воєнного часу", виготовленого обмеженим тиражем, а також безкоштовна доставка продукції за онлайн-абонементом поштовим відправленням в межах України.
Оформити абонемент можна щомісяця до 30 листопада 2022 року включно.
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