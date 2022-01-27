"Щоб не впадати в паніку": командир "Азову" дав українцям поради на випадок повномасштабного вторгнення РФ

Про це він сказав у ефірі ток-шоу "Говорить Великий Львів" на Еспресо.TV.



"Ескалація та ризики повномастштабного наступу нікуди не зникли. Про це свідчить велика кількість внутрішніх та зовнішніх військових та геополітчних факторів. Незважаючи на певну не визначеність, яка триває з весни минулого року, це впливає на морально-психологічний стан особового складу, але бойовий дух на висоті і армія налаштована рішуче. Це інформація з передової", - зазначив Прокопенко.



Він запевнив, що кожна людина має почувати себе впевнено, бо наша армія здатна дати гідну відсіч агресору в будь-якій ситуації.



"Я хочу звернутись до кожного, хто давно мріяв захищати нашу державу, вірить і спроможний на це. Це саме той час, коли варто піти до воєнкомату і підписати контракт. Таким чином стати ефективною та боєздатною одиницею у складі організованих регулярних підрозділів. Не варто гаяти час - чим раніше людина цією справою займеться, тим більше шанс, що він не буде вдаватись в паніку, він буде добре кваліфікований та підготовлений до ведення бойових дій", - сказав військовий.



Він звернув увагу на занепокоєність суспільства.



"Треба не тільки ховати голову в пісок, а думати про найгірший сценарій дій. Я рекомендую абсолютно наполегливо для кожної людини зібрати "тривожну валізу" і знайти маршрути до найближчих бомбосховищ. Можливо, це вам не знадобиться, але якщо буде найгірший варіант дій, то ви маєте цим скористатися, щоб не впадати в паніку. Це найголовніші речі, які має робити кожна людина", - підсумував Прокопенко.



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