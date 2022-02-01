Щоб вийти на рівень Східної Європи Україна має скористатися моментом і вийти з конкретними планом, на що Захід повинен видати гроші, - політтехнолог Голобуцький
Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що Україна має проводити реформи, щоб дійсно стати форпостом між Європою та РФ
Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Про що говорив Джонсон і Зеленський? Я думаю, що Джонсон, який більш відвертий в багатьох питаннях, ніж інші європейські лідери, і можливо, навіть Байден, говорив про те, що якщо англійці будуть заступатись за Україну по-серйозному, влізати в цю справу з можливим новим союзом трьох країн, то, звичайно, від Зеленського вимагають швидкого просування шляхом реформ. Не може бути там, щоб 40-мільйона держава, маючи всі можливості бути таким форпостом між Європою і Росією, щоб вона і далі залишалася з усіма іншими прикметниками, про які ми знаємо. Найкорумпованіша, найбідніша і так далі", - сказав Голобуцький.
На його думку, це не личить ні західному світу, ні тим, хто за нас заступається.
"Ми повинні розуміти, що крім сильної армії, я думаю про це розмова постійно йде і я впевнений, що Байден про це сказав Зеленському, мабуть якісь різкі слова сказав, про те, що відіб'ємо цю атаку Путіна зараз. Проблема в тому, що якщо б ми були дійсно країною, яка розвивається, яка показує результати, то європейцям не прийшло б в голову вмовляти свої еліти та неселення, що треба допомагати Україні, бо це безпека і майбутнє, тому що б всі самі хотіли б, якби знали, що Україна має європейське майбутнє, розвивається, яка подолала і долає проблеми, а не те, що ми чуємо постійно", - вважає політтехнолог.
Він додав, що зараз західна преса через війну про нас пише набагато більш позитивно, ніж за всю історію.
"Пишуть, що ми повинні боротися, нам загрожує Росія і лише інколи виникають питання, що ми бідна, корумпована, що в нас нема еліти і незрозуміло, який президент. Цим треба скористатися максимально, я вважаю, і тому ж самому Зеленському. Поки увага зосереджена на Україні, якщо нам щось не вистачає, треба виходити з планом конкретним - на що Захід повинен видати гроші, щоб Україна вийшла на рівень Східної Європи протягом п'яти-шести років", - підсумував Голобуцький.
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