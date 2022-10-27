"Щоб зрозуміти суть УПЦ МП, достатньо знати що 2+2=4": Портников прокоментував заяви СБУ про колаборантів у рясах
Для того, щоб розуміти, що організація, релігійний центр якої знаходиться в країні, чиє керівництво поставило собі за мету знищення України, просто має бути таким ідеальним полем, не обов’язково працювати у СБУ, а досить просто закінчити середню школу й знати що 2+2=4
Про це у телеграмі написав журналіст та публіцист Віталій Портников.
"Не буду приховувати, що скептично ставився до зусиль по створенню канонічної Православної церкви України й сприйняв її появу як чудо. Хоч це, звісна річ, не чудо, а результат зусиль.
Однак я, принаймні, усвідомлював для чого потрібна й якою важливою є така церква. Для багатьох моїх співвітчизників її створення, між тим, виглядало примхою влади – спочатку Ющенка, потім Порошенка. У конкуренції з "какая разница, в какой храм ходить" "термос" був приречений на поразку", - зазначив Портников.
І от тепер керівник СБУ схарактеризує УПЦ МП як "ідеальне поле для функціонування ворожої резидентури". Хоча для того, щоб розуміти, що організація, релігійний центр якої знаходиться в країні, чиє керівництво поставило собі за мету знищення України, просто має бути таким ідеальним полем, не обов’язково працювати у СБУ, а досить просто закінчити середню школу й знати що 2+2=4.
"Якщо, якщо, якщо… Якщо б у нашій країні політична й культурна шизофренія не вважалися нормою, якщо б у нас не працювали російські проросійські інституції і політичні сили, якщо б ми не змушені були вічно відповідати на питання "какая раз ница", ми давно були б у безпеці. Але зараз замість безпеки війна. Це непростий період, але він колись закінчиться збереженням України. Важливо, щоб населення, яке залишиться в країні після цього, було в змозі зробити правильні висновки зі своїх помилок", - додав політичний оглядач.
- Нагадаємо, сьогодні в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк розповів про колаборантів у рясах УПЦ МП, проти яких відкрито 23 провадження та оголошено 33 підозри. А середовище УПЦ МП він назвав ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури.
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