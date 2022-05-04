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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру, росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах на території восьми областей, – Генштаб ЗСУ 

Щоб зруйнувати транспортну інфраструктуру, росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах на території восьми областей, – Генштаб ЗСУ 

4 травня, 2022 середа
07:18
війна з Росією ракетиний удар

Ворог завдав ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей

Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу Збройних Сил України.

Водночас за попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних Сил України уразили сім безпілотників і 8 крилатих ракет противника. А на території Донецької та Луганської областей відбили 12 атак ворога, знищено 6 танків, 5 артилерійських систем (три з них – реактивні системи залпового вогню), 15 одиниць бойової броньованої техніки та 9 – автомобільної. Окрім того, противник зазнав втрат і на інших напрямках.

Щодо ситуації на різних напрямках бойових дій, то, за інформацією Генштабу, на Слобожанському напрямку ворог обстрілював Харків і Протопопівку з артилерії та мінометів. Провів повітряну розвідку в районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка Барвінковського району Харківщини. Російські війська намагалися вести наступ у напрямку населеного пункту  Довгеньке, проте безуспішно.

На Донецькому й Таврійському напрямках окупанти обстрілюють підрозділи українських військ.

На Лиманському напрямку окупанти посилюють угруповання військ та активізували повітряну розвідку. Наступають у напрямку населеного пункту Шандриголове, бойові дії тривають. Окрім того, росіяни штурмують Попасну. 

У Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів та обстрілюють район Азовсталі. На Запорізькому напрямку намагалися штурмувати Оріхів, проте безуспішно.

Тим часом у тимчасово окупованій Горлівці до центрального моргу доставили понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку росіяни застосовували артилерію, реактивні системи залпового вогню та озброєння танків уздовж всієї лінії зіткнення. Також активізувалися бойові дії в районі населеного пункту Томина Балка.

Ситуація на Бесарабському напрямку – напружена, проте контрольована.

Без активних дій ворога минулої доби було на Волинському та Поліському напрямках. Військові збройних сил Білорусі й надалі прикривають ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях. Один ракетний дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади збройних сил Білорусі перемістився з пункту постійної дислокації до району призначення.

На Сіверському напрямку також не виявлено ознак формування росіянами наступального угруповання. У районах автомобільних пунктів пропуску "Нові Юрковичі", "Погар" та "Ломаковка" Брянської області Росії розгорнуто підрозділи збройних сил РФ зі складу Центрального військового округу.

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