Щоб МОК виключив Росію з олімпійської спільноти треба запросити президента Комітету у Бучу або Ірпінь, - Жан Беленюк

Про це Жан Беленюк написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Пропоную Президенту НОК (Національний олімпійський комітет, - ред.) Сергію Бубці спільно з Міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом запросити Президента МОК (Міжнародний олімпійський комітет, - ред.) Томаса Баха відвідати Бучу, Бородянку або Ірпінь, щоб на власні очі побачити жахіття, яке влаштували російські окупанти в передмісті столиці. Маю надію, що представники спортивного керівництва України підтримають таку ініціативу. Впевнений, тоді у керівництва МОК не стане аргументів, щодо доцільності відсторонення Росії та Білорусії з міжнародної олімпійської спільноти", - зазначив відомий спортсмен.

Таку пропозицію він висловив у підтримку допису своєї колеги по спорту та політиці Ольги Саладухи, яка виступила з критикою Президента НОК України Сергія Бубки та міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, які не проявляють активності у переконанні МОК та усіх спортивних федерацій виключити зі свого складу Росію та Білорусь до закінчення війни в Україні та до компенсації нею завданих збитків.

"Ніхто за нас українців не зробить нашу роботу! Тому треба діяти, переконувати, тиснути, аби ті, хто толерує вбивство жінок та дітей, руйнування мирних міст і сіл, отримали адекватну відплату! Я вірю, що більшість спортсменів світу на боці України, й потрібно трансформувати цю підтримку в конкретні кроки проти держав, які розв’язали війну!", - написала Ольга Саладуха.

Вона додала, що з подібними заявами до МОК звернулись уже представники Швейцарії та Польщі, а наш Національний комітет та Мінспорту мовчать: "Але дуже хотілося б, аби головними організаторами спортивного фронту були український НОК та Міністерство молоді та спорту. Виглядає досить дивним, коли навіть традиційно нейтральна Швейцарія виступає з різкими заявами, а Національний олімпійський комітет України мовчить або ж говорить щось невиразне".

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