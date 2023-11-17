"Щоденник Монастирського": у Києві презентували документальний фільм про загиблого голову МВС

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Стрічка містить ексклюзивні приватні відеощоденники Дениса Монастирського, який загинув в авіакатастрофі 18 січня 2023 року. Вони охоплюють період із першого дня повномасштабного вторгнення і розкривають маловідомі деталі роботи Міністерства внутрішніх справ і особисто Монастирського.

Над проєктом працювала команда "1+1 Україна" продюсера Акіма Галімова спільно з радницею Монастирського Лесею Червінською. Авторка сценарію – Ганна Юрловська, режисерка – Дарія Саричева.

"Однозначно цей фільм буде мотивувати брати відповідальність за своє життя, за свої дії у свої руки. Цей фільм буде мотивувати змінювати світ навколо себе", - сказав Акім Галімов і уточнив, що не знав Монастирського особисто, але пройнявся до нього симпатією, коли створював цей фільм на основі приватних архівів загиблого міністра.

У документальному фільмі близькі та колеги розказують, яким був Денис Монастирський, які рішення він приймав і як вони вплинули на перебіг подій. Глядачі побачили інтерв'ю дружини – Жанни Монастирської, мами Алли Монастирської, чинного міністра МВС Ігоря Клименка, а також ексклюзивний коментар президента України Володимира Зеленського.

У фоє кінотеатру також представлена фотовиставка "Перерваний політ" військового фотографа, лейтенанта НГУ Миколи Анацького, який супроводжував Монастирського під час його роботи у МВС та разом із ним загинув в авіакатастрофі.

17 листопада фільм покажуть на телеканалі "1+1 Україна" о 21:30 та в ефірі загальнонаціонального телемарафону о 23:15.