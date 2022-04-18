Щоденно до Угорщини прибуває близько 10 тис. біженців з України, - радник угорського президента

Про це пише Shengen Visa Info.



За даними Баконді кількість біженців з України з початку війни перевищила 601 тисячу.



Він підкреслив, що південний кордон зазнає міграційного тиску, додавши, що близько 500-600 мігрантів щодня намагаються незаконним шляхом дістатися до Угорщини.



За його словами, міграція посилилася на ключових маршрутах, ймовірно, через кінець зими та скасування заходів щодо COVID-19, введені урядами для стримування подальшого поширення вірусу.



Головний радник з питань безпеки додав, що уряд Угорщини надіслав допомогу на суму 7,9 мільйона євро на захід України.



Раніше влада Угорщини наголосила, що може прийняти понад 900 тис. українських біженців. Центри допомоги на угорсько-українському кордоні також готові прийняти збільшення кількості біженців, які тікають від війни, підкреслив головний радник з питань безпеки.

Нагадаємо, із Польщі додому повернулося більше українців, ніж виїхало. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгнення на територію України військ РФ.