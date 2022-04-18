Уперше від початку повномасштабної війни в Україну з Польщі вʼїхало більше осіб, ніж виїхало, - ВВС
Із Польщі додому повернулося більше українців, ніж виїхало. Це сталося вперше від початку повномасштабного вторгненя на територію України військ РФ
Про це повідомляє ВВС.
Зокрема дані польської прикордонної служби показують, що в суботу 16 квітня в Україну прибули 22 000 осіб, тоді як 19 200 виїхали. Це уперше з початку повномасштабного російського вторгнення.
Дехто повертається, щоб побачити сім’ю лише на кілька днів, тому залишаються недалеко від кордону, перш ніж повернутися назад.
Інші їдуть додому і кажуть, що залишаться, незважаючи на попередження місцевої влади про небезпеку повторних авіаударів по містах.
- Станом на 16 квітня майже 5 млн людей виїхали з України від початку повномасштабної війни
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