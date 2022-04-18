Уперше від початку повномасштабної війни в Україну з Польщі вʼїхало більше осіб, ніж виїхало, - ВВС

Про це повідомляє ВВС.



Зокрема дані польської прикордонної служби показують, що в суботу 16 квітня в Україну прибули 22 000 осіб, тоді як 19 200 виїхали. Це уперше з початку повномасштабного російського вторгнення.



Дехто повертається, щоб побачити сім’ю лише на кілька днів, тому залишаються недалеко від кордону, перш ніж повернутися назад.



Інші їдуть додому і кажуть, що залишаться, незважаючи на попередження місцевої влади про небезпеку повторних авіаударів по містах.

Станом на 16 квітня майже 5 млн людей виїхали з України від початку повномасштабної війни

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