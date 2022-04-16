Майже п'ять млн людей виїхали з України з початку повномасштабної війни,- ООН
З початку повномасштабного вторгнення Росії, з України виїхали 4 796 245 людей. Дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців оприлюдненні станом на 15 квітня
Про це пише Brusselstimes.
За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), близько 215 тис. неукраїнців також виїхали з країни. Це найбільша криза біженців у Європі з часів Другої світової війни.
Понад 2,7 мільйона українських біженців виїхали до Польщі. Понад 725 тис. дісталися Румунії.
За даними УВКБ ООН, у лютому виїхали майже 645 тисяч українців, а в березні – 3,4 мільйона. Понад 760 000 виїхали з початку квітня.
Майже дві третини українських дітей були змушені покинути свої домівки, частина з них є внутрішньопереміщеними в країні.
Міжнародна організація з міграції в Україні налічує 7,1 мільйона внутрішньо переміщених осіб. До вторгнення Росії, на підконтрольних Києву територіях України налічувалось 37 мільйонів жителів.
- Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні 1,8 млн людей зареєструвалися для тимчасового захисту в ЄС.
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