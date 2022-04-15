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З початку війни в Україні 1,8 млн людей зареєструвалися для тимчасового захисту в ЄС

15 квітня, 2022 п'ятниця
11:21
біженці з України Україна ЄС

Агентство ЄС з питань притулку повідомило, що наразі понад 1,8 мільйона людей, які виїхали з України через війну, зареєструвалися для тимчасового захисту в країнах ЄС

Про це пише Shengen Visa Info.

Заявки на міжнародний захист подали 20 800 українців. Про це повідомило Агентство ЄС з питань притулку (EUAA) у twitter.
 


Дані EUAA також показують,  що громадяни України становили 99% від усіх реєстрацій на тимчасовий захист. Країни-доповідачі зареєстрували більше українських заявників на тимчасовий захист, ніж заяв про надання притулку. 

Згідно з аналізом, опублікованим EUAA 12 квітня, з моменту російського вторгнення в Україну до 4 квітня з України було переміщено 4,6 мільйона людей, з яких близько 4,1 мільйона були переміщені з України до чотирьох сусідніх країн ЄС.
  • Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україну повернулися 870 тисяч людей. 30 тисяч українських біженців повертаються додому щодня.

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