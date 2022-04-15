З початку війни в Україні 1,8 млн людей зареєструвалися для тимчасового захисту в ЄС
Агентство ЄС з питань притулку повідомило, що наразі понад 1,8 мільйона людей, які виїхали з України через війну, зареєструвалися для тимчасового захисту в країнах ЄС
Про це пише Shengen Visa Info.
Заявки на міжнародний захист подали 20 800 українців. Про це повідомило Агентство ЄС з питань притулку (EUAA) у twitter.
Дані EUAA також показують, що громадяни України становили 99% від усіх реєстрацій на тимчасовий захист. Країни-доповідачі зареєстрували більше українських заявників на тимчасовий захист, ніж заяв про надання притулку.
Згідно з аналізом, опублікованим EUAA 12 квітня, з моменту російського вторгнення в Україну до 4 квітня з України було переміщено 4,6 мільйона людей, з яких близько 4,1 мільйона були переміщені з України до чотирьох сусідніх країн ЄС.
- Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україну повернулися 870 тисяч людей. 30 тисяч українських біженців повертаються додому щодня.
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