З початку війни в Україні 1,8 млн людей зареєструвалися для тимчасового захисту в ЄС

Про це пише Shengen Visa Info.



Заявки на міжнародний захист подали 20 800 українців. Про це повідомило Агентство ЄС з питань притулку (EUAA) у twitter.



Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україну повернулися 870 тисяч людей. 30 тисяч українських біженців повертаються додому щодня.

Дані EUAA також показують, що громадяни України становили 99% від усіх реєстрацій на тимчасовий захист. Країни-доповідачі зареєстрували більше українських заявників на тимчасовий захист, ніж заяв про надання притулку.Згідно з аналізом, опублікованим EUAA 12 квітня, з моменту російського вторгнення в Україну до 4 квітня з України було переміщено 4,6 мільйона людей, з яких близько 4,1 мільйона були переміщені з України до чотирьох сусідніх країн ЄС.