30 тисяч українських біженців повертаються додому щодня,- ООН

Про це пише UN News.



Посилаючись на Державну прикордонну службу, Офіс управління ООН з координації гуманітарних питань повідомив, що 30 000 людей повертаються в Україну щодня. Серед тих, хто повернувся нещодавно, є жінки з дітьми та літні люди.



"Ця значна цифра свідчить про те, що міграція назад в Україну може продовжувати зростати, що потенційно створить нові виклики для гуманітарної реакції, оскільки людям знадобиться підтримка, щоб реінтегруватися у свої громади або знайти відповідні приймаючі громади, якщо повернення до своїх домівок більше не є можливим", — повідомили в ООН.



Бойові дії зосереджені у східних та південних областях України, завдаючи збитків і жертв серед мирного населення. Офіс ООН з координації гуманітарних питань також повідомляв про ракетні удари в центральній і північній частині України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) заявила, що 300 000 км2 - або майже половина України - потребує розмінування.



У своєму останньому екстреному оновленні ООН також повідомило, що на сході Донецької області загинули двоє гуманітарних працівників та п’ятеро їхніх родичів. Вони перебували в офісі "Карітас" у Маріуполі, коли по будівлю обстріляли.



"Ця глибоко трагічна і неприйнятна подія є лише одним із прикладів жахливих наслідків цієї війни для мирних жителів, включаючи працівників гуманітарної допомоги. Десятки тисяч мирних жителів у Маріуполі — який був епіцентром жаху з початку конфлікту — та в інших місцях України зараз пережили 50 днів насильства та обстрілів. З 24 лютого понад 1932 цивільних загинули, у тому числі понад 150 дітей. Це має припинитися", – додав голова ООН.



Останні дані Агентства ООН у справах біженців, свідчать про те, що понад 4,7 мільйона людей виїхали з України через повномасштабне вторгнення Росії. Ще сім мільйонів внутрішньо переміщені.

Президент Польщі Анджей Дуда 14 квітня підписав зміни до закону про допомогу українцям, які покинули територію своєї країни через війну.