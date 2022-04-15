Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям: стосуються спрощеного отримання податкового номера й тимчасового доступу до медпрофесій
Президент Польщі Анджей Дуда 14 квітня підписав зміни до закону про допомогу українцям, які покинули територію своєї країни через війну
Про це повідомляється на сайті Президента Польщі.
Такі зміни спрощують отримання податкового номера неповнолітніми та особами з інвалідністю.
Також вони стосуються тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.
Закон дозволив громадянам України надавати психологічну допомогу своїм співвітчизникам, які не володіють польською мовою.
Українські біженці також зможуть взяти участь у заняттях, які проводить Центр соціальної інтеграції.
Зміни у документів стосуються і білорусів, які прибули до Польщі з України. Для них спрощується отримання гуманітарних віз.
Як відомо, від 24 лютого – початку російського вторгнення – з України до Польщі виїхало майже 2,7 млн людей.
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