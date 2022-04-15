Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям: стосуються спрощеного отримання податкового номера й тимчасового доступу до медпрофесій

Про це повідомляється на сайті Президента Польщі.

Такі зміни спрощують отримання податкового номера неповнолітніми та особами з інвалідністю.

Також вони стосуються тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.

Закон дозволив громадянам України надавати психологічну допомогу своїм співвітчизникам, які не володіють польською мовою.

Українські біженці також зможуть взяти участь у заняттях, які проводить Центр соціальної інтеграції.

Зміни у документів стосуються і білорусів, які прибули до Польщі з України. Для них спрощується отримання гуманітарних віз.



Як відомо, від 24 лютого – початку російського вторгнення – з України до Польщі виїхало майже 2,7 млн людей.

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