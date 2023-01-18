Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Роман Світан.

"У росіян є вікно, приблизно місяць, коли вони можуть за допомогою живої сили можуть щось зробити. Приблизно 100 тис. вони уже завели на фронт і ще 100 тис. готові зайти. Щодня заходить по 2-3 батальйонно-тактичні групи. Вони за рахунок кількості можуть постаратися продавити якісь напрямки. Після того як нам надійде тяжка техніка, то ми уже почнемо рух. М'ясо проти заліза завжди програє", - вважає він.