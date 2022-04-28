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Головна війна з Росією Щонайменше шість груп російських хакерів провели близько 240 атак, - Microsoft

Щонайменше шість груп російських хакерів провели близько 240 атак, - Microsoft

28 квітня, 2022 четвер
00:28
війна з Росією кібератака

Проти українських цифрових ресурсів з початку повномасштабного вторгнення Росії шість груп російських хакерів провели 240 атак

Про це йдеться у звіті Microsoft.

Компанія дослідила, що ці кібератаки часто збігались у часі з наземними військовими операціями армії окупантів.

"Наприклад, 1 березня російський хакер здійснив кібератаки на велику телерадіокомпанію, того ж дня російські військові оголосили про намір знищити українські «дезінформаційні» цілі та завдали ракетного удару по телевежі в Києві", - йдеться у звіті.

Крім того, деструктивні атаки також супроводжувалися широкою шпигунською та розвідувальною діяльністю. Віртуальні напади не лише намагалися деградувати системи інституцій в Україні, а й порушити доступ людей до надійної інформації та критично важливих послуг.

За даними звіту, найбільший відсоток деструктивних атак було спрямовано безпосередньо на українські урядові організації на національному, регіональному та міському рівнях.

Повідомляється, що дані також містять детальний графік російських кібероперацій, які спостерігали у Microsoft вже з березня 2021 року.

  • Нагадаємо, нещодавно в Держспецзв'язку повідомили, що російські хакери здійснюють кібератаки на благодійні й волонтерські організації. У відомстві нагадали, що Держспецзв'язку разом із найкращими українськими компаніями з кібербезпеки ввели ешелонований кіберзахист для держави та бізнесу.
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