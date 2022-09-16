Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Сьогодні у Києві біля могили Георгія відбудеться акція на його пам'ять. Хоча щороку все менше і менше людей пам'ятають про цю справу. Виросло покоління, для якого це вже історія, а для мене і багатьох з нас – це досі справа сьогоднішнього дня. Зранку я написала про важливість справедливості у суспільстві, тому що Георгій загинув понад 20 років тому, як багато інших журналістів, про загибель яких ми мало знаємо. Потім було багато жертв під час Революції гідності, війни в Україні й зараз гинуть українські герої. Дуже важливо, щоб ця справедливість настала, бо суспільство не може рухатися вперед без розуміння, що за злочини наступає покарання", - зауважила пані Гонгадзе.



Мирослава Гонгадзе додала, що після перемоги України у війні з Росією, також важливою буде перемога у внутрішній Україні, яку потрібно відбудувати з нового старту та чистого фундаменту, тому що саме зараз ми маємо цей шанс, і щоб ці всі жертви не були даремними.



"У моїй справі наступило часткове правосуддя, що зайняло 21 рік щоденної роботи. Мало хто розуміє, яких зусиль потрібно було докладати кожного дня, аби це сталося. Але частково правосуддя є, повного правосуддя я, звичайно, ніколи не отримаю", - зазначила Мирослава.

Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року.

2 листопада цього ж року в лісі біля Таращі було знайдено безголовий труп. Дружина і друзі впізнали у ньому Георгія.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва засудив обвинувачених у вбивстві Миколу Протасова до 13 років позбавлення волі, Валерія Костенка і Олександра Поповича до 12 років позбавлення волі.

22 липня 2009 року затриманий генерал Пукач визнав свою причетність до вбивства Георгія Гонгадзе

У січні 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення.

2 липня 2021 року Верховний суд підтвердив довічний вирок Пукачу у справі про вбивство Гонгадзе

США закликали Венедіктову забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе

По справі вбивства Гонгадзе народний депутат, секретар Комітету з питань інтеграції України з ЄС Валентин Наливайченко розкрив деталі спецоперації із затримання Пукача